Hoyos informó que Christian Vilches y David Pizarro no jugarán en Antofagasta

El entrenador de Universidad de Chile, Guillermo Hoyos, informó este viernes que el defensor Christian Vilches y el volante David Pizarro no serán considerados para el compromiso con Deportes Antofagasta, por la fecha 9 del Transición, al presentar leves problemas físicos.

El ex zaguero de Colo Colo y el ‘Fantasista’ estaban en duda para el cruce ante los ‘Pumas’ y hoy el técnico de origen argentino confirmó que ambos se quedarán en Santiago. Su vuelta a las canchas está programada para el próximo miércoles por Copa Chile.

"Vilches y Pizarro no van a viajar. Enfrentaremos de la mejor manera posible el duelo ante Antofagasta y los que siguen, que serán partidos vibrantes. Lo de David es una pequeña distensión de ligamento en una de sus rodillas. No hay que arriesgarlo, porque tenemos muchos partidos seguidos, pero no es algo de mucha preocupación", indicó el DT.

Otra baja sensible para la visita al sublíder en el ‘Calvo y Bascuñán’ es Mauricio Pinilla, actual goleador de la ‘U’ con cinco tantos. "Quizás llega para el partido del miércoles (18)”, apuntó Hoyos.

Consultado por si los azules estarán en la lucha por el título del campeonato, hoy son sextos con 12 -a seis del líder Unión Española-, el otrora seleccionador de Bolivia declaró que "está ocurriendo lo que dijimos al principio. No hay partido fácil y se ha visto. La liga chilena es competitiva porque muchos equipos participan y compiten por el campeonato. Otros no lo verán tan competitiva porque los grandes deben marcar diferencias, pero si fuese así, solo sería un torneo de dos clubes".

Por otro lado, Hoyos no dramatizó a la hora de manejar el estado anímico de los seleccionados nacionales de su escuadra luego de no poder clasificar al Mundial de Rusia.

"Fue una competencia muy cerrada y es muy difícil, donde nadie tiene asegurado algo. Deben tratar de pasar rápido la página, pero hemos tratado de cobijarlos y darles las máximas energías para dejar eso atrás", dijo.