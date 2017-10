Marcelo Gallardo: "No me han llamado de Chile y no me desenfoco de River"

Marcelo Gallardo, entrenador de River Plate, se refirió este viernes a los rumores que lo vínculan al banco de la selección chilena, luego de la partida de Juan Antonio Pizzi por no poder clasificar al combinado al Mundial de Rusia 2018.

Consultado por si ha sostenido contactos con la ANFP para convertirse en el técnico del bicampeón de América, el 'Muñeco' declaró que "no me llamaron de la selección de Chile. No me desenfoco de River, tengo la cabeza muy metida acá".

"Estoy muy abocado en lo que significa estar diagramando no solamente el partido del domingo, sino que todo lo que viene por delante. No me desenfoco para nada en cualquier rumor o algún llamado que pudiese existir", agregó.

Estas declaraciones las emitió Gallardo en la previa al duelo de los 'millonarios' ante Atlético Tucumán por la Superliga Argentina.

Consignar que el elenco de la banda sangre se encuentra en las semifinales de la Copa Libertadores, donde enfrentará a Lanús el próximo 24 y 31 de octubre.