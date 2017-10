El papá de Arturo Vidal lo defendió de las críticas: “¡Todos tomamos!”

Desde que Chile quedó eliminado del Mundial de Rusia 2018 críticas, filtraciones de prensa y la renuncia del técnico Juan Antonio Pizzi han destapado una fuerte crisis del fútbol chileno. Arturo Vidal, sin duda, ha sido, por parte de los jugadores, quien más ha sido basureado por su supuesta adicción al alcohol. Erasmo Vidal, padre del jugador del Bayern, lo defendió y dijo que “¡todos tomamos!”.

Vidal, en entrevista con La Cuarta , señaló que “por favor, córtenla. Apoyemos y vamos adelante. No los hundamos, porque los vamos a perder. El Arturo es uno de los mejores jugadores. Y no solo él toma. ¡Al final todos tomamos! Toda la gente. Todos tienen que darse su gusto. Así que para qué andan hablando ahora y se ponen a pelar. ¿Por qué mejor no se amarran la lengua? Háganlo por las familias de los jugadores”.