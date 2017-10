Fraude en Carabineros: familiares de policías imputados dicen que no conocían el origen del dinero

Katherine Norambuena recibió un depósito de $ 70 millones en su cuenta bancaria. La esposa del ex coronel Arnaldo Riveros le preguntó a su marido de dónde provenía ese dinero y obtuvo como respuesta un contundente "no pregunte". Así al menos lo relató la mujer en su declaración a la Fiscalía, según consigna Radio Bío Bío

El dinero, que fue ocupado para hacer una ampliación de la casa, tomar vacaciones, pagar una opeación de un familiar y comprar electrodomésticos, son parte de los montos que hoy se investigan en el caso de irregularidades en Carabineros. “Arnoldo me depositó unos dineros de su cuenta corriente, que utilicé para arreglar la casa y para cubrir necesidades de mi hijo. En ningún momento me comentó o me insinuó que pertenecían a Carabineros de Chile. A mí nunca se me pasó por la cabeza que los dineros eran de algo ilícito”, declaró la mujer según consigna la emisora.

Norambuena será una de las 21 personas que mañana serán imputadas en el Séptimo Tribunal de Garantía de Santiago por malversación de caudales públicos y lavado de activos. El Ministerio Público cuestiona que los familiares y amigos que ayudaron a concretar el desvío del dinero hayan desconocido desde dónde provenía éste. A algunos de ellos, incluso, recibieron el dinero y luego lo retiraron para entregarlo a alguno de los imputados a cambio de $ 300 mil.