Paredes y el liderato de Colo Colo: "Gracias a Dios salieron los goles"

Como ya es costumbre, Esteban Paredes fue el salvador de Colo Colo y salió ovacionado de la cancha del Estadio Monumental. Los albos sufrían, lo pasaban mal tras la expulsión del Mago Valdivia y la lesión de Pajarito Valdés ante Santiago Wanderers . Entonces apareció su goleador para darle el triunfo y asegurar los puntos que le permitieron al equipo alcanzar al líder Unión Española.

"En general hicimos un buen partido. En el segundo tiempo tuvimos más el balón, generamos más ocacisones de gol y gracias a Dios salieron los goles... estaba muy complicado", dijo el delantero al CDF al terminar el partido.

El jugador, que abrió la cuenta a los 81' e hizo la jugada clave del segundo gol a los 92', destacó el funcionamiento y la actitud del equipo: "Rescato al entrega de todos mis compañeros, nunca dejamos de correr, somos justos ganadores".

Paredes dijo que alcanzar la punta justo en la fase final del torneo "es muy importante. Hace mucho que estábamos buscando esto, trabajando muy bien. Hoy se nos dio y no le fallamos a la gente que nos vino a ver". Asimismo pidió no confiarse: "No tenemos que bajar los brazos, viene un partido complicado contra Audax de visita, en cancha sintética, que se nos complica mucho, pero tenemos que trabajar para eso".