Claudio Borghi por Vidal: "Si es alcohólico, con todo lo que juega, tendría que ser un fenómeno"

08:59 El ex DT de la Roja abordó el fracaso chileno en las eliminatorias y las acusaciones en contra del volante de la selección. También se refirió al caso de Matías Fernández y dijo que el aspecto físico y el paso del tiempo, han sido claves en el declive de la "generación dorada".

En entrevista con LUN, el ex seleccionador nacional y actual comentarista de FOX Sports, Claudio Borghi, se refirió a la no clasificación de Chile al mundial de Rusia 2018 y defendió a Arturo Vidal de las acusaciones de alcoholismo de las que ha sido objeto.

El "Bichi", atribuyó el declive de la selección al paso del tiempo y, al desgaste físico que eso conlleva. "Ellos (los hinchas) deben entender que como en el sexo maduro, la selección ya no puede rendir lo de antes", dijo el ex DT de la Roja, quien además calificó como un error el disputar la Copa Confederaciones, justo antes de la recta final de las eliminatorias, con el plantel titular.

"Este equipo hizo cosas muy importantes, pero el fútbol chileno no va a morir porque esta generación pase. Ellos no fueron los que iniciaron la historia y tampoco serán el punto final" dijo el Bichi.

El ex seleccionado argentino también abordó las acusaciones contra Arturo Vidal y dijo que "nació en un país donde se bebe mucho. Ese es un hecho. Durante todos los años que lo dirigí supe que bebía, pero no vi que tuviera problemas de alcoholismo".

"A Arturo no lo veo desde que dejé la selección así que no se cuál es su situación actual. Aunque si es alcohólico, con todo lo que juega en Alemania y Chile, tendría que ser un fenómeno" dijo Borghi.

Sobre Matías Fernández, quien también fue criticado por Sampaoli en la conversación que se reveló la semana pasada, dijo que "es obvio que en un momento Mati dijo 'hasta aquí no más llego' y no quiero escalar más". No sé, puede ser algo religioso. Desde que se convirtió (en evangélico) como que decidió quedarse en lo que había logrado".

El ex DT además postuló que el próximo entrenador de la selección chilena debe ser Manuel Pellegrini.