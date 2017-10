Esposa de Marcelo Díaz defendió reacción de Carla Pardo: "No tenemos por qué acallar una necesidad"

09:21 Karen Santa María respaldó que la esposa del capitán tuviera un gesto de apoyo hacia él a través de redes sociales, aunque sostuvo que "yo nunca he visto nada". Además acusó falta de respeto de Pizzi en la exclusión de "Carepato" de los últimos duelos eliminatorios.

En una entrevista con la revista Ya, Karen Santa María, esposa del ex jugador de la U y seleccionado nacional, Marcelo Díaz, se refirió a las críticas que la esposa de Claudio Bravo, Carla Pardo, realizó públicamente por Twitter tras el fracaso de la Roja en las eliminatorias para Rusia 2018.

Santa María dijo no "ser quién para juzgar", aunque planteó que "si tenía la necesidad de hacerlo, bien por ella". "Yo lo hice con el mío", dijo, recordando el mensaje que escribió por redes sociales en apoyo a Díaz, cuando éste fue marginado de la últimas fechas eliminatorias por el ex DT, Juan Antonio Pizzi.

"No tenemos por qué acallar una necesidad" dijo la esposa de "Carepato". "Las redes sociales se ocupan para criticas. Nosotras las ocupamos para otras cosas, como apoyar a nuestros esposos en su labor y hay quienes no lo reciben bien", planteó.

Sobre el fondo de la crítica de la esposa del capitán -indisciplina de algunos miembros del plantel-, Santa María dijo que "más allá de lo que ella dijo (...) yo nunca he visto nada y quizás si lo hubiese visto, hubiese emitido una opinión. A lo mejor no pública, pero sí de apoyo. Cualquier mujer que salga en defensa de su marido, merece un respeto y mi admiración".

De la eliminación, la abogada dijo que con esta derrota no se acaba nada y que "Chile abusa en la crítica. En los malos momentos terminamos sacando lo peor. (Es natural) que exista una frustración, una pena de los jugadores, de los chilenos, pero, a ver, hay dos opciones: quedarte llorando y lamentándote o tomar las medidas y hacer lo necesario para volver a brillar".

Santa María también se refirió a la situación anímica de Díaz, quien vivió la eliminación excluido del plantel por decisión técnica, y dijo que "no necesito me que diga nada. Y veo la tristeza en sus ojos. Veo su ansiedad, la frustración y en parte, la impotencia de no haber podido estar. Pero ya está, ya fue, ni pudo participar y es lo que conversé con él. Tiene que prepararse de la mejor forma para que sus ojos vuelvan a brillar".

La esposa del volante y bicampeón de América también criticó al DT, Juan Antonio Pizzi, tras la exclusión de Díaz de los últimos duelos eliminatorios. "La educación y el respeto debe ser en todo ámbito, en lo bueno y en lo malo. No hubiese sido peor que el técnico tomara el teléfono y le hubiera dicho a Marcelo: 'tomamos la decisión y por este motivo no vas a estar en la nómina', pero no que mi marido se enterara por la prensa".