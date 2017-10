El "Chino" Rios defendió a Vidal: "Qué lata que hablen cosas de los jugadores cuando pierden"

09:56 El ex tenista y ex número uno del mundo se refirió al fracaso de la selección chilena y a las acusaciones de indisciplina. "Si anda curao o no anda curao no tengo idea (...) pero alguien que entra así a una cancha no rendiría como lo hace él".

En entrevista con el matinal de Canal 13, el ex número uno del tenis mundial, Marcelo Ríos, se refirió al fracaso de la Roja en las eliminatorias y cuestionó las críticas a los seleccionados tras la eliminación.

"El bajón fue muy fuerte. Quedarse sin mundial después de dos títulos de Copa América fue muy duro. Hubo un poco de mala suerte en los dos partidos que se perdieron", dijo Ríos, quien además, planteó que "nunca me gustó Pizzi, pero no me voy a ir en contra de él. No le hecho la culpa".

Sobre la acusaciones de indisciplina en la Roja, Ríos dijo que "qué lata que hablen cosas de los jugadores cuando pierden" y sostuvo que "como deportista uno tiene momentos para pasarla bien, yo lo pasaba bien, pero hay muchas cosas que se dicen que no son ciertas".

""Si (Arturo) Vidal, anda curao o no anda curao no tengo idea, se debe tomar sus copetes, le debe gustar el copete, pero creo que alguien que entra así a una cancha no rendiría como lo hace él".