Del Potro está recuperado del golpe en la muñeca: "Me siento al 100%"

El tenista argentino Juan Martín del Potro aseguró hoy que ya no siente molestias en la muñeca izquierda después de su caída en el torneo de Shanghai y afirmó que está preparado para intentar defender esta semana el título de Estocolmo.

"La muñeca está bien y estoy en forma para jugar el torneo", señaló el ex número cuatro del mundo en una rueda de prensa en Estocolmo.

Del Potro sufrió una aparatosa caída el viernes durante su partido de los cuartos de final de Shanghai y se hizo daño en la muñeca izquierda, una articulación que se operó tres veces en el pasado y que en su momento le tuvo al borde de la retirada.

El argentino consiguió ganar el encuentro de cuartos a pesar del golpe y en semifinales jugó con un vendaje en la muñeca. Estuvo cerca de ganar al suizo Roger Federer, pero cayó 3-6, 6-3 y 6-3.

"Sufrí un golpe duro, pero no era peligroso. En los últimos días descansé, hoy entrené duro y estoy bien. Voy a estar listo para jugar, me siento al cien por ciento", explicó el campeón del US Open 2009.

Actual número 19 del ranking, Del Potro intentará defender esta semana el título de Estocolmo. Hace un año celebró en la capital sueca su primera corona desde que regresó del calvario de lesiones.

El argentino, exento de primera ronda al ser el cuarto cabeza de serie, debutará el jueves directamente en octavos ante el ganador del duelo entre el alemán Jan-Lennard Struff y el rumano Marios Copil.

Si logra un buen resultado en Estocolmo, podría incluso meterse en la pelea por estar en el Masters de Londres, el torneo que reúne en noviembre a los ocho mejores del circuito. Actualmente hay tres plazas libres.

"No estoy cerca de clasificarse y no pienso en clasificarme a Londres, pero siempre es un sueño estar en ese torneo. Llevo cinco o seis años sin jugarlo y este año está difícil", apuntó el tandilense.

"Tengo que hacerlo muy bien y después veremos si puedo conseguirlo o al menos estar cerca".

Del Potro, de 29 años, participó cuatro veces en el Masters de final de temporada. Su mejor resultado fue en 2009, cuando perdió la final ante el ruso Nikolay Davydenko, mientras que su última participación fue en 2013.

El argentino se mostró además confiado en poder mejorar su ranking en 2018.

"La temporada que viene tengo una buena posibilidad de subir en el ranking. El año pasado no jugué Australia, me salté casi toda la gira de arcilla y perdí en primera ronda de Wimbledon", indicó. "Ahora quiero acabar bien la temporada y estar listo para una buena pretemporada".