Raúl Ormeño contra el Tribunal de Disciplina: "Hay tres tipos de la U"

El asesor deportivo de Blanco y Negro, Raúl Ormeño, protagonizó una gran polémica al irse en contra del Tribunal de Disciplina de la ANFP, quien ayer sancionó con una fecha de suspensión a Jorge Valdivia por la tarjeta roja que recibió ante Santiago Wanderers.

El ex jugador de Colo Colo aseguró que "en el Tribunal de Penas hay tres tipos de la U. Me duele y me molesta. Hablo como colocolino. Nunca van a votar a favor de Valdivia o Valdés, no tenemos ninguna opción. Las cartas están echadas de antemano".

Ormeño, que estuvo presente en la sesión donde el "Mago" presentó sus descargos, afirmó que "en la citación del martes, la Comisión no me deja entrar, entro como público. Tengo un amigo que representa a Puerto Montt y entra y sale. Yo llevo 45 años en el fútbol y no puedo entrar directamente. Son cosas raras".

Los dichos del asesor recibieron la respuesta del presidente del tribunal, Exequiel Segall, quien afirmó que es una acusación "grave e infundada".

"Es bastante grave lo que señaló Ormeño porque está imputando una de las imputaciones, valga el mismo término, más grave que se le puede hacer a un órgano jurisdiccional, cual es no ser imparcial", señaló el abogado a Cooperativa.

"El (Ormeño) no puede ingresar al Tribunal a defender ni a representar a nadie porque, como señala claramente el código, que como representantes sólo pueden actuar dirigentes, gerentes y abogados", aclaró.

Segall afirmó que al no ser un dirigente inscrito en la ANFP, el futbolista retirado no podría ser castigado, pero agregó que se trata de un tema que se debe estudiar.