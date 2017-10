Pinilla tras las críticas: “Arturo está cada día más fuerte”

Mauricio Pinilla, delantero de Universidad de Chile, comentó brevemente la situación por la que atraviesa Arturo Vidal en el seleccionado chileno, específicamente por la lluvia de críticas que ha recibido luego que la ‘Roja’ quedara sin boleto para el Mundial de Rusia 2018.

El mensaje enviado por la esposa de Claudio Bravo apenas consumada la derrota del combinado nacional ante Brasil generó una ola de cuestionamientos hacia el jugador del Bayern Münich, quien desde Alemania ha asegurado estar tranquilo y entrenando a fondo para lograr cosas grandes con el cuadro bávaro.

Consultado por Vidal, uno de sus más cercanos en el ‘Equipo de Todos’, Pinilla declaró brevemente a El Mercurio que “Arturo sigue trabajando. Está cada día más fuerte”.

“Del resto no voy a hablar, así que no me pregunten”, sentenció el ‘9’ de la ‘U’, que observó desde la tribuna la victoria de su escuadra sobre Deportes Antofagasta (2-0), por la semifinal ida de la Copa Chile 2007.