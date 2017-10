FIFA recordó que Guillermo Hoyos fue el primero en comparar a Messi con Maradona

Con ocasión de la entrega del premio The Best de la FIFA, al que postula el argentino Lionel Messi, el sitio oficial del organismo, entrevistó al DT de la U, Guillermo Hoyos y recordó el adiestrador azul fue el primero en comparar a Messi con Maradona.

El actual entrenador de la U, fue el primer entrenador de Messi en el Barcelona, entre los años 2000 y 2003 y para explicar la calidad futbolística de la pulga, recurrió a la comparación.

"Nunca había visto un jugador de esa dimensión y la forma de expresarle a mis jefes en el Barcelona lo que me pasaba, era diciendo eso. Me acuerdo que me preguntaban '¿pero a ti que te parece?' y les decía 'yo veo eso, vos después hacé lo que quieras".

Hoyos además calificó a Messi como el mejor de la historia y planteó que "tiene todos los conceptos del fútbol, todo el abanico de la creación y sobre todo en sus decisiones está adelantado en todo lo que puede llegar a suceder".

En Chile, Hoyos ha generado debate con las comparaciones que ha realizado entre los jugadores azules y estrellas del fútbol mundial: a Gustavo Lorenzetti lo comparó con Andrés Iniesta; a Gonzalo Jara con Gerard Piqué; a Felipe Mora (ex azul) con David Villa y recientemente, al juvenil Nicolás Guerra, quien ha deslumbrado en los últimos encuentros de la U, con el delantero argentino, Sergio "Kun" Agüero.