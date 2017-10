Fabián Monzón: "Debemos jugar todos los partidos como finales si queremos el bi"

Fabián Monzón, lateral argentino de Universidad de Chile, reconoció este viernes que el cuadro azul debe jugar todos los partidos que restan del Transición “como finales” si desea alcanzar en diciembre el bicampeonato nacional.

El conjunto que dirige Ángel Guillermo Hoyos se ubica en la sexta plaza de la clasificación con 15 puntos, a tres de los líderes Colo Colo y Unión Española, a falta de seis jornadas para la finalización del campeonato.

Ante la posibilidad de pelear el título con el ‘Cacique’ y los ‘hispanos’, el ex Boca Juniors declaró en rueda de prensa que "es claro que (Colo Colo) es el rival de toda la vida, pero debemos jugar todos los partidos como finales si queremos lograr el objetivo, no podemos pensar sólo en ganar los clásicos, estamos apuntando a los más alto y para ello hay que ganarle a todos".

"El desgaste físico de cada partido es muy grande, pero estamos usando todo lo necesario para la recuperación. Todos los partidos son muy complicados y ahora en instancias finales son más duros. Debemos ir paso a paso, es la única forma que vamos a llegar", complementó.

En la misma línea, el jugador de 30 años indicó que "creo que podemos jugar mucho más. Hemos mejorado en varios aspectos, como en el juego aéreo, porque las canchas no ayudaron para jugar bien por abajo, pero creo que lo hemos hecho bien en lo que se nos ha permitido, pero podemos seguir mejorando".

En cuanto al rival por la fecha 10 del torneo, el Palestino de Germán Cavalieri -que viene de golear a Unión en La Cisterna-, el santafesino señaló que "ellos juegan bien. Vimos el partido contra Unión Española y parecían muy superiores, aunque Unión no jugó igual que contra nosotros. Esperemos obtener un resultado positivo".

Para finalizar, respecto al plano personal, Monzón dijo que "la verdad es que me empiezo a sentir mucho mejor, llevo varios partidos de titular y más allá de no estar jugando en mi posición me siento bien. Me pone contento ser un aporte y que la gente me diga que vengo subiendo el nivel. Mi contrato finaliza en junio de 2018 y se hablará cuando corresponda, me tiene tranquilo ese tema".