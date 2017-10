[VIDEO] Ronaldo compartió increíble gol que anotó el mayor de sus hijos en un partido

Cristiano Ronaldo compartió en su cuenta de Instagram un video donde su hijo de siete años anotó un gol increíble y se volvió viral.

El delantero portugués acompañó a Cris Jr. a un partido de fútbol en una cancha de tierra en Madrid, donde el pequeño dominó el balón con la pierna izquierda para luego girar y rematar de forma espectacular con la derecha.

El mayor de sus tres hijos dejó demostrado en la cancha que al parecer heredó sus habilidades con el balón.

En una entrevista previa cuando a Ronaldo le preguntaron si su hijo seguiría los mismos pasos que él con el fútbol, respondió que se sorprende de sus cualidades a menudo.

"No lo presionará para que sea jugador. Dependerá de su cabeza, no es igual a como nací yo. Él no tiene dificultades", dijo el jugador.