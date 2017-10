Triple H confirmó que viene a Chile para participar del evento de la WWE

Una buena noticia recibieron los fanáticos chilenos de la lucha libre. Esto porque el emblemático Triple H confirmó su presencia en el evento de mañana en el Movistar Arena: así lo contó el mismo en su cuenta de Twitter y será el reemplazante de las bajas de Kevin Owens y AJ Styles.

My boots are packed and I’m coming for a fight. #WWESantiago, I’m headed your way. Chile, get ready...it’s #GameTime.