Ex seleccionada sueca denunció acoso de tres futbolistas "muy conocidos"

La ex seleccionada sueca Gunilla Axen dijo a la prensa sueca haber sido víctima de acoso sexual por parte de tres futbolistas, "muy conocidos" durante los 2000, informó La Vanguardia.

En sus declaraciones, Axen, quien ganó la Eurocopa femenina en 1984 con su país, no revelo el nombre de sus acosadores, pero sí indicó que recibió fotografías de penes y que en cierta oportunidad, le pidieron que no vistiera faldas para "no tentar a los hombres".

La ex futbolista sí dijo que sus victimarios eran "hombres muy conocidos, destacados y respetados".

Al momento en que ocurrieron los hechos que denunció, Axen tenía un cargo en la Federación Sueca de Fútbol (SvFF) y planteó que otras tres funcionarias también fueron víctimas de acoso.