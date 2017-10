Claudio Bravo lideró los premios "The Worst" como uno de los peores de la temporada

El arquero chileno Claudio Bravo no lo ha estado pasando bien. Es que tras la eliminación del Chile del mundial de Rusia, que desató un quiebre en el equipo nacional, se sumó su poca participación en el Manchester City, el que lo ubicó como uno de los líderes de una premiación en la que nadie quiere aparecer.

Es que el golero del cuadro "ciudadano" fue elegido como el peor golero de la temporada en "The Worst", listado publicado por el diario Marca en contraste a "The Best", reconocimiento de la FIFA que valora a los mejores futbolistas del año.

Aparte de Bravo, los "premiados" fueron Fabio Coentrao (Real Madrid) como el peor defensa, Renato Sanches (Bayern Munich) como el peor volante y Vincent Janssen (ex Tottenham y hoy Fenerbahce) como el peor delantero.

La peor oncena la componen: Claudio Bravo (Manchester City); John Stones (Manchester City), Jeremy Mathieu (FC Barcelona), Fabio Coentrao (Real Madrid); Nicolás Gaitán (Atlético de Madrid), Renato Sanches (Bayern Munich), Grzegorz Krychowiak (PSG), André Gomes (FC Barcelona); Vincent Janssen (Tottenham), Paco Alcácer (FC Barcelona) y Jesé Rodríguez (PSG).

El "reconocimiento" al peor entrenador aún está bajo la elección popular. Los candidatos son Arsene Wenger (Arsenal), David Moyes (Sunderland) y Frank de Boer (Crystal Palace).