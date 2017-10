Luchador de la WWE bromeó sobre Lucho Jara en su visita a Chile

El nombre del cantante chileno Lucho Jara apareció inesperadamente en las presentaciones de la WWE en Chile, e incluso hizo que un luchador de la empresa bromeara sobre él.

Se trata de Aiden English, una estrella de la marca SmackDown, quien es reconocido por cantar antes de iniciar sus combates. Cuando llegó al escenario del Movistar Arena, nos fanáticos bromearon y le gritaron "Lucho Jara".

En primer momento no pareció entender nada, pero luego se informó y aseguró que "ya sé quien es Lucho Jara". La comparación lo llevó a solicitar más datos sobre el animador de "Mucho Gusto". "Todo lo que sé es que Chile ama al 'Drama King'. Por cierto, amigos chilenos, ¿el señor Lucho Jara tiene una cuenta en Twitter?", escribió.

All I know is Chile LOVES the #DramaKing



...by the way, mi amigos Chilean, does Mr Lucho Jara have a Twitter account?? #WWESantiago