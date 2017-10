[VIDEO] Maradona y Ronaldo se robaron el show en la entrega de los premios "The Best"

Un verdadero "show" aparte fue el que presentaron los ex futbolistas Diego Armando Maradona y Ronaldo, quienes fueron unos de los encargados de entregar el premio "The Best" de la FIFA en Londres.

El argentino y el brasileño iban a presentar el reconocimiento al mejor futbolista, que quedó para el atacante del Real Madrid Cristiano Ronaldo, pero antes decidieron establecer un divertido diálogo entre ambos.

"Cómo me hubiera gustado jugar contigo, hermano. Madre mía", dijo Ronaldo a Maradona en medio de algunas risas. "Antes de todo quiero decir a la familia nueva de la FIFA que hoy estamos más unidos que nunca, para refundar una FIFA de fútbol", dijo a su vez el trasandino.

Luego evidenciaron algunos problemas para presentar al ganador de la categoría, ya que el "10" le pedía que "El Fenómeno" le hiciera alguna seña si se estaba equivocando en su presentación. "Pero si te estoy pegando por abajo", señaló Ronaldo entre risas.