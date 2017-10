Juan Martín Del Potro asegura que no piensa en el Masters de Londres

15:13 "No era uno de mis objetivos este año. Sé que me estoy acercando, pero yo estoy luchando para ganar todos mis partidos", comentó el argentino, que debutará mañana en Basilea ante el portugués Joao Sousa.

El argentino Juan Martín del Potro aseguró este martes que no está pensando en una clasificación para el Masters de Londres, a pesar de que cuenta con posibilidades de ingresar si cumple buenas actuaciones esta semana en el torneo de Basilea y en la próxima en el Masters 1.000 de París.

"No estoy pensando en Londres, no era uno de mis objetivos este año. Sé que me estoy acercando, pero yo estoy luchando para ganar todos mis partidos", comentó Del Potro, que debutará mañana en Basilea ante el portugués Joao Sousa. "Mi objetivo es jugar un buen torneo aquí. Veré hasta dónde puedo subir".

Campeón en 2012 y 2013, el argentino se siente cómodo en las condiciones de Basilea -pista dura y cubierta- y con mucha confianza después de haber defendido el título de Estocolmo el fin de semana al vencer al búlgaro Grigor Dimitrov, aunque también arrastra un desgaste no habitual a esta altura de su carrera.

"También debo ver cómo me siento por París. Cuando juegue allí serán cuatro semanas consecutivas de torneos, algo que no he hecho durante tres o cuatro años", explicó el argentino, que se pasó casi todo 2015 en blanco por tres operaciones en la muñeca izquierda y en 2016 tuvo menos continuidad de lo normal.

"Sólo quiero seguir ganando torneos", añadió el ex número cuatro del mundo. "Mi objetivo para este año es jugar sano y creo que lo estoy haciendo bien. He jugado sin dolor en la muñeca desde Shanghai y jugar sin dolor es lo más importante para mí".

Del Potro, cuarto favorito en Suiza, se encuentra decimocuarto en la carrera a Londres, pero teniendo en cuenta las lesiones de Andy Murray, Novak Djokovic y Stanislas Wawrinka, virtualmente está undécimo, a menos de 500 puntos del último puesto de clasificación.

En el torneo suizo, hoy debutó su compatriota Leonardo Mayer, que sorprendió al alemán Mischa Zverev, octavo favorito, al ganarle por 7-5 y 7-5 en un hora y 41 minutos de juego.

En la siguiente ronda, se medirá ante el ganador del húngaro Marton Fucsovics y el estadounidense Jared Donaldson.

El belga David Goffin, tercer favorito, dio un paso más en busca de asegurarse su lugar en el Masters al Londres al derrotar por 6-2 y 7-5 al alemán Peter Gojowczyk.

El torneo de Basilea es de la categoría 500 y se juega en pista dura bajo techo. En total reparte 1.837.425 euros (unos 2,16 millones de dólares) y puntos en el ranking.