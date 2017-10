Pinilla y semifinal con Antofagasta: “Todavía no hemos pasado a ninguna final”

Mauricio Pinilla, delantero de Universidad de Chile, anticipó lo que será este miércoles la revancha de la llave de semifinales de la Copa Chile frente a Deportes Antofagasta, llamando a no confiarse pese a vencer por 2-0 en el duelo de ida en Santiago.

Consultado por el duelo de vuelta ante los ‘Pumas’, el goleador del elenco colegial este semestre declaró en el aeropuerto de Pudahuel que “tenemos una pequeña ventaja pero debemos afrontarlo con mucha concentración y humildad. Todavía no hemos pasado a ninguna final y la puerta está abierta para los dos equipos”.

Incluso, el ex Genoa aclaró que la ventaja conseguida en el primer partido no significa que estén prácticamente instalados en la final. “Absolutamente no (estamos confiados), es un resultado muy peligroso, tenemos que ir a jugar el partido como si estuviéramos 0-0”.

En tanto, el defensor Christian Vilches también aterrizó el triunfalismo azul de cara al duelo en el ‘Calvo y Bascuñán’ al señalar que “sabemos que va a ser un partido duro, es un equipo joven que juega bien y corre mucho, será un partido muy exigente”.

Universidad de Chile visitará al cuadro ‘puma’ a las 21:00 horas de este miércoles en la Segunda Región. La otra llave está protagonizada por Huachipato y Santiago Wanderers, quienes igualaron 1-1 en la ida, en Valparaíso.