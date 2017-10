Milton Millas dejará la Radio Agricultura tras 23 años

El comentarista deportivo Milton Millas decidió dejar la Radio Agricultura, emisora en la que trabajaba desde hace 23 años, esto luego de un desacuerdo por la salida de dos panelistas del programa "Deportes en Agricultura".

El comunicador, que desde 1994 lideraba el espacio deportivo de la radio, afirmó que tanto este hecho como su estado de salud lo llevaron a tomar la decisión de retirarse de los micrófonos.

En una entrevista a LUN , Millas expresó que "las exigencias de mi vida personal me hicieron necesario no renovar, por lo que estaré hasta el 31 de diciembre. Desde el 1 de enero mi vida será otra".

Durante el último tiempo el locutor enfrentó un cáncer de próstata y a los ganglios, y aunque afirmó que se trataría de un "año sabático", agregó que por ahora no tiene el interés de tomar algún proyecto.

Por sus diferencias con la radio, Millas afirmó que algunas "exigencias" conspiraron para acelerar su salida. Una de ellas era la salida de dos integrantes del espacio por una reducción de personal. "Me dieron nombres propios y ahí quedó la conversación. Yo no dejo a mi gene abandonada después de 45 años, me parecía una verdadera traición", expresó.

Sobre la situación del equipo que quedará tras su partida, donde está Juan Carlos "Caco" Villalta, Patricio Yáñez, Marcelo Vega, Sergio Gilbert y Romai Ugarte, explicó que tenían "la libertad de seguir trabajando ahí". Por Patricio Millas, su hijo, afirmó que probablemente también dejará el espacio junto a las dos personas que iban a despedir.