Marcelo Díaz: "Nunca voy a renunciar a la selección, salvo que no me citen más"

El volante chileno de Pumas de México Marcelo Díaz se mostró dispuesto a volver a la selección chilena, esto pese a que fue descartado durante las últimas fechas de las clasificatorias, donde la Roja finalmente quedó eliminada del Mundial de Rusia 2018.

En conversación con Fox Sports Chile, el mediocampista nacional expresó que "nunca voy a renunciar a la selección, salvo que no me citen más. No soy así, no soy tan débil, no soy tan 'niñita' como decimos en Chile para dejar de luchar por algo que tanto quiero".

Díaz también descartó haber tenido un conflicto con el ex entrenador de Chile, Juan Antonio Pizzi. "No tengo nada en contra de nadie, si el profe tomó esa decisión, sus razones tendrá y hay que respetarlas", agregó.

"Tengo que seguir entrenando y jugando de buena forma para estar en la selección otra vez", apuntó el ex Universidad de Chile.