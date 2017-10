Toselli y eventual llegada de Pizzi a la UC: “No hay nada nuevo. No me mueve el piso”

Cristopher Toselli, arquero de Universidad Católica, se refirió al clásico de este domingo con Universidad de Chile, en el Estadio Nacional por la fecha 11 del Transición, apelando al orden y a mejorar los errores de los últimos confrontes para lograr “un triunfo que nuestra gente merece”.

De cara al duelo con los pupilos de Ángel Guillermo Hoyos, el golero declaró este miércoles en rueda de prensa que “estamos con muchas ganas. Tratando de salir de este momento y mejorar errores que nos han costado partidos. Sabiendo que al frente tenemos un clásico que necesitamos ganar. Trabajamos para eso. Nuestra gente merece un triunfo y un respeto por esto”.

“Siempre es uno de los objetivos ganar los clásicos. La gente se merece un triunfo. Ha sufrido mucho y no la ha pasado bien este torneo. Nuestra actitud siempre es ir al frente y salir ganar. Creemos que podemos ganar el domingo”, complementó.

Por otro lado, el portero de 29 años deslizó una crítica por la sanción de dos partidos para el delantero uruguayo Santiago Silva, expulsado el pasado fin de semana en la derrota ante Huachipato en Talcahuano.

“Me parece excesivo los dos partidos. Con uno era suficiente. En ningún momento hay insultos. Solo una subida de tono. No estamos en acuerdo con el tribunal”, expresó.

En cuanto al opaco rendimiento desplegado en el campeonato, que tiene a la UC en el décimo lugar de la tabla, el meta cruzado indicó que “no ha sido fácil salir de este momento. Estamos conscientes, lejos de los primeros puestos. Tenemos un objetivo de ir a copas internacionales y con la derrota nos alejamos”.

“Tenemos que ser optimistas y profesionales. No queda otra que trabajar, no hay otra respuesta para esto (…) queremos darle el triunfo a la gente e insistir en nuestro objetivo de ir a una copa internacional”, agregó.

Por último, respecto a los rumores que sitúan al ex seleccionador de Chile Juan Antonio Pizzi en la UC para el próximo año, reemplazando a Mario Salas, Toselli señaló que “no hay nada nuevo. No me mueve el piso. Así se maneja esto. Llevamos tanto tiempo que sabemos cómo se manejan estas situaciones y especulaciones. Personalmente no es tema. No vale la pena opinar”.