Diego Buonanotte: "Jamás se me pasó por la cabeza dejar la UC"

Diego Buonanotte, mediocampista argentino de Universidad Católica, negó tajantemente que tenga en mente rescindir su vínculo con el club cruzado y así quedarse en Argentina cuidando a su padre, quien está en estado delicado al sufrir un accidente cerebrovascular.

El ‘Enano’ ya cumple tres semanas al otro lado de cordillera debido a los problemas de salud de su progenitor y ya se ha perdido los choques con Deportes Iquique y Huachipato por el Transición. Además, el volante no estará este domingo en el clásico ante Universidad de Chile.

Frente a los rumores de una posible salida de la tienda precordillerana para cuidar a su padre en Argentina, Buonanotte aclaró en conversación con el sitio oficial del club que “con respecto a la posible desvinculación con el club, aprovecho de decir que nunca se me pasó por la cabeza algo así. No lo hablé con nadie. Jamás. Estoy en contacto permanente con toda la gente del club. Me ha escrito el presidente (Juan Tagle) y toda la gente. Estoy muy agradecido”.

“He estado en contacto todos los días con Mario (Salas) que me escribe siempre para saber cómo estoy. Hablo con el ‘Tati’ Buljubasich casi todos los días. Con mis compañeros también, que me escriben para saber de mi padre”, añadió.

Para terminar, el centrocampista ofensivo de 29 años aseguró estar “súper agradecido de la institución, compañeros y cuerpo técnico. A los aficionados que me escriben por redes sociales. Agradecido por el cariño y apoyo que me dan. Jamás se me pasó por la cabeza dejar el club”.