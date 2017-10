Pablo Guede, cauto: "El campeonato no se definirá hasta la última fecha"

El entrenador de Colo Colo, Pablo Guede, se refirió este jueves a la sabrosa disputa por el título, a falta de cinco fechas para el final del Torneo de Transición, aventurando que el campeón no se conocerá sino “hasta la última fecha”.

En la antesala al pleito del sábado con Deportes Temuco, en el ‘Germán Becker’, el estratega de origen argentino se refirió a lo disputado del presente campeonato en la parte alta. El ‘Cacique’, Unión Española, Deportes Antofagasta, Everton , Universidad de Chile y Audax Italiano aparecen en la pugna por la máxima consagración en diciembre.

"Todos somos rivales. Ninguno tiene partidos fáciles y todos podemos perder puntos en cualquier momento. El campeonato no se definirá hasta la última fecha. Los cinco (sic) equipos que estamos arriba vamos a llegar a la última jornada peleando todos", declaró en rueda de prensa.

Consultado por el estado físico de Esteban Paredes y Jaime Valdés, dos de sus piezas claves en el andamiaje, Guede indicó que el ‘Tanque’ “está siendo evaluado día a día. Se está recuperando y hay que llevarlo de a poco. Es un problema complicado, pero creo que va a estar bien”, mientras que a ‘Pajarito’ “lo esperaré hasta el viernes. Veré si tiene la evolución positiva que viene teniendo para ver si será de la partida".

En cuanto al cuestionado estilo de juego que presenta Colo Colo, catalogado por la mayoría como al contragolpe después de esperar al rival, el ex DT de Palestino se limitó a decir que “cada uno lo ve como puede y quiere. Esto es fútbol, todos pueden opinar y nadie tiene la verdad. El mismo argumento que tienen para alabar a unos, pueden criticar a otros. Tengo claro a lo que juega Colo Colo y lo más importante es que digan que el club juega a algo".

"Estamos muy sólidos en la parte defensiva. No solo porque no recibimos goles, porque hay muchas maneras de hacerlo, sino porque no nos están llegando claridad y nosotros sí lo hacemos en el arco contrario. El otro día tuvimos ocho situaciones de gol clarísima, recuperando muchas pelotas en campo rival. Eso hace que el trabajo realizado en la semana se vea reflejado en el día del partido", añadió.

Por último, Guede se refirió al choque con el ‘Pije’ en la Novena Región. "Tenemos que ir a hacer nuestro partido. Es una salida muy complicada, porque es un equipo muy serio a la hora de defender y salen muy rápido a la contra", dijo.

"Tienen jugadores determinantes y es un equipo que no se desarma en defensa, que solo le han marcado dos goles en su estadio, así que tenemos que hacer un gran partido para sacar la tarea adelante", sentenció.