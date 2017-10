Mario Salas: "No sentirnos favoritos ante la U sería un problema"

El entrenador de Universidad Católica, Mario Salas, aclaró este jueves que el cuadro cruzado llega con las mismas opciones de obtener una victoria respecto a Universidad de Chile, pese al disímil presente de ambas escuadras en el Torneo de Transición, al ser una escuadra que “va al frente, propone y es siempre protagonista”.

A la hora de anticipar el cruce de este domingo en el Estadio Nacional, por la fecha 11 del campeonato, el ‘Comandante’ declaró en rueda de prensa que "no sentirnos favoritos en el clásico ante la ‘U' sería un problema. Católica siempre va al frente, propone, es protagonista y trata de asumir el control de los partidos".

"Uno asume el riesgo de que somos un club grande y que somos favoritos en cada uno de los partidos. Nos enfrentaremos a un rival que reúne características parecidas a la de nosotros", agregó.

Respecto a la escuadra que dirige Ángel Guillermo Hoyos, Salas indicó que "tiene un mediocampo fuerte, un bloque defensivo que es de selección nacional, pero nosotros vamos a ir a lograr esos tres puntos y haremos lo posible por concretarlo".

Por otro lado, el ex DT de Huachipato reiteró que por ahora no pasa por su cabeza dejar el banco de la UC, pese a los rumores de una más que segura salida a fines de año. "Aún me quedan muchos clásicos por vivir acá. Llevo muchos años en el fútbol, me levanto cada mañana con muchas ganas y siendo un privilegiado de la vida", dijo.

"Yo hago lo que me gusta. Cada vez que entro a una cancha soy feliz en lo que hago. No gasto energía en lo que viene, no me proyecto mucho. El presente que tengo me encanta, con desafíos tremendos y trato de hacer todo lo posible para que el presente de Católica cambie", sentenció el oriundo de Viña del Mar.