Rooney pintó bancas como csatigo por conducir ebrio

El futbolista Wayne Rooney, ex capitán de la selección inglesa, pintó bancos municipales en la localidad de Macclesfield como castigo por conducir borracho, según unas fotos publicadas hoy por "The Daily Mail" en su web. Rooney, del Everton, fue condenado a cumplir 100 horas de trabajo comunitario tras dar positivo en un control de alcoholemia en la madrugada del 1 de septiembre. "The Daily Mail" publicó unas fotos en las que aparece el delantero llegando hoy al centro municipal de Macclesfield, cerca de Manchester.

En la noche del jueves, Rooney cayó con sus compañeros ante el Chelsea en Londres en la Copa de la Liga. Rooney, de 31 años, fue detenido en la madrugada del 1 de septiembre en la localidad de Wilmslow, condado de Cheshire, con valores muy por encima de lo permitido. Fue detenido provisionalmente y luego liberado tras el pago de una fianza. Además de las 100 horas de trabajo comunitario, Rooney fue sancionado con dos años sin poder conducir. El jugador admitió su error ante la Justicia y pidió luego disculpas.

"Quiero pedir públicamente disculpas por mi injustificable conducta", dijo Rooney en un comunicado. "Por supuesto que acepto la sentencia del tribunal y espero poder reparar de alguna manera lo sucedido con mi servicio comunitario".

Rooney regresó esta temporada al Everton tras jugar 13 años en el Manchester United. En agosto, el delantero anunció su retirada de la selección inglesa, de la que es el máximo goleador histórico con 53 festejos en 119 partidos. El atacante espera en estos momentos su cuarto hijo con su esposa Colleen, con quien está casado desde 2008.