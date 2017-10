Bravo entregó su fórmula para atajar y ser figura en las definiciones a penales

Si hay una atajada que consolidó a Claudio Bravo en sus inicios en el fútbol chileno, ocurrió en 2006. En la definición del título de la liga chilena, en plena definición a penales, el entonces arquero de Colo Colo tapó el penal a Mayer Candelo, volante de la U, luego de que el colombiano tratara de definir de picotón. Bravo se lanzo hacia un lado y, a mitad de camino, se devolvió, saltó y desvió el remate. Colo Colo fue campeón y el arquero dio su primer paso hacia una fama que lo acompañaría en el resto de su carrera: arquero atajapenales.

Hoy, a días de que el arquero volviera a dar una alegría a su equipo en estas instancias, contó su receta. "Creo que es una mezcla de cosas. Primero, tienes que entrenarlo. Segundo, debes analizar a los jugadores oponentes que usualmente patean penales", dijo al diario inglés Manchester Evening News.

Según reconoció, "hay un factor clave para mí, que es sentirme fuerte en una situación difícil e intentar hacer sentir nervioso al pateador (...) es un desafío y no creo que puedas entrenar esas cosas. Es parte de tus habilidades naturales. Siempre me he sentido confiado. En mi carrera, siempre he sido exitoso en ese tipo de situaciones. Cuando hay penales, me siento como un ganador".