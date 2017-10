Hoyos quiere que Mario Salas siga en su puesto: "Que Dios y la Virgen iluminen a la UC y lo dejen seguir trabajando"

El entrenador de Universidad de Chile, Guillermo Hoyos, puso énfasis en la entrega de sus jugadores y la “energía” que desplegaron en el terreno de juego en el triunfo por 1-0 sobre Universidad Católica, en la edición 185 del clásico universitario jugado en el Estadio Nacional. Además, pidió la continuidad de Mario Salas en la UC: "Que Dios y la Virgen iluminen a la UC y lo dejen seguir trabajando".

Pese a ser superado en el trámite, el elenco azul sacó adelante un resultado favorable que le permite seguir firme en la lucha por el título del Torneo de Transición, alcanzando a Colo Colo en la tabla y a tres unidades del líder exclusivo Unión Española.

Al momento del análisis del cruce con los pupilos de Mario Salas, el estratega argentino declaró en rueda de prensa que “valoro lo que siempre he dicho, el grupo la familia la hombría, para sacar energía donde no hay. Hay un dicho que dice ‘el corazón y la mente se encargan del cuerpo cuando las piernas no pueden mas'”.

“Trato siempre de alabar a los jugadores, lo que los chicos hacen partido a partido. Quedan deshidratados, es elogiable (…) La unión hace que hayamos competido con el alma, con la mente, con el corazón. Nos llevó a un triunfo muy importante para nosotros y merecido para los chicos por todo lo que hicieron, para la gente, para todos los que componemos este club”, complementó.

Respecto al rival, que ha estado lejos del protagonismo este semestre y hoy está en la duodécima plaza del campeonato, el otrora seleccionador de Bolivia indicó que “quiero resaltar la labor de Universidad Católica y de su entrenador. Les mando un gran saludo a Mario Salas y ojalá que se quede en el equipo ya que les dio un bicampeonato”.

Por otro lado, Hoyos evitó dramatizar por el fútbol desplegado hoy en Ñuñoa. “Hay un dicho también que reza: ‘los clásicos no se juegan, se ganan’, nuestras herramientas fueron aprovechar las energías que nos quedaban y aprovecharlas en las ocasiones que se podían presentar. Al último se presentaron ocasiones de contra que no pudimos aprovechar por el físico, por eso es de rescatar todo lo que han hecho, porque sabemos cómo hemos llegado a estas instancias, como estábamos hoy, el triunfo lo hicimos posible, la dimensión de este equipo”.

“Son gladiadores, que van que van y juegan y no dejan de jugar y compiten donde tengan que competir”, sentenció.