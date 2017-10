Johnny Herrera: "No hicimos un gran partido pero en estas instancias lo que vale es el resultado"

El arquero y capitán de Universidad de Chile, Johnny Herrera, destacó este domingo el triunfo por sobre el juego desplegado por el cuadro azul en el clásico ante Universidad Católica, victoria por 1-0 que le permite seguir firme en la lucha por el título del Torneo de Transición.

El actual campeón del balompié nacional llegó a 21 puntos, quedando a tres del líder exclusivo Unión Española, e igualó el puntaje de los albos, quienes el sábado cayeron por 1-0 en su visita a Deportes Temuco.

Herrera fue la figura de la brega en Ñuñoa con un par de notables intervenciones que ahogó el grito de gol de la afición cruzada, principalmente en un cabezazo de Benjamín Vidal y un remate de Carlos Espinosa.

A la hora de referirse a la brega en Ñuñoa, el golero del actual campeón del balompié nacional declaró que "estoy contento por el grupo porque el desgaste no es menor. A uno le gusta jugar miércoles y domingo pero cuando hay concentraciones hay desgaste, cuesta recuperarse".

"Nos metemos en la pelea, teníamos una deuda en los clásicos y se le ganó un gran rival. No hicimos un gran partido pero en estas instancias lo que vale es el resultado", complementó.

En cuanto al nivel desplegado por la ‘U’, el meta admitió que "no estamos jugando como queremos, el 'profe' nos ha dicho que no es la idea este tipo de juego pero teníamos bajas importantes. No es lo mismo salir jugando con Gonzalo (Jara) que con Alejandro Contreras o el 'Quili' (Vilches)".