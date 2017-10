Mario Salas: "Fuimos muy superiores, me quedo con la actitud de los jugadores"

El entrenador de Universidad Católica, Mario Salas, valoró la actitud de sus jugadores en la derrota por 1-0 ante Universidad de Chile, en el Estadio Nacional por la fecha 11 del Transición, afirmando que el cuadro cruzado fue “muy superior” en el trámite.

El elenco de la franja no hizo más que confirmar hoy su falta de gol y sufrió su quinta derrota en el certamen, estacionándose en el duodécimo puesto de la tabla con solamente 10 unidades.

“Estadísticamente, fuimos un equipo muy superior, futbolísticamente también. La diferencia está en la oportunidad que aprovecharon. Se alejan los objetivos. Me quedo con la actitud de los jugadores”, expresó de entrada el ‘Comandante’.

“Lo real es que el equipo jugó un buen partido. Nos generamos cinco o seis ocasiones bastante claras, pero nos falta algo para poder ganar. Tenemos que buscar eso. Nuestro concepto de mejorar como equipo no va a cambiar por un resultado. Nuestro objetivo no cambia: ganar el partido que viene. Eso ha sido, es y será siempre”, complementó.

Con el traspié de hoy en Ñuñoa, La UC no ha podido sumar siquiera un punto en los clásicos del Transición. Recordar que el pasado 1 de octubre perdió 1-0 en San Carlos ante Colo Colo. Ante esto, Salas señaló que “para nosotros es importante ganar todos los partidos, no sólo los clásicos. Nos afecta perder. Estamos acá para generar triunfos y no los conseguimos”.

“Hoy no trabajamos este partido para llevarnos este resultado, pero el marcador es real. Tenemos que hacer un análisis. Más allá de que los objetivos se alejen, seguimos con la idea de ser un mejor equipo. Nuestro juego es de los mejores del campeonato, pero hemos sido irregulares en eso”, agregó.

Por último, el otrora seleccionador Sub-20 alabó las palabras de su colega Ángel Guillermo Hoyos. El técnico de la ‘U’ indicó tras el pitazo final que “ojalá que (Mario) se quede en el equipo ya que les dio un bicampeonato”.

“Tengo mucho cariño y afecto por Guillermo. Siendo un técnico tan exitoso en nuestro país y en Sudamérica, es grato. Es una persona muy cariñosa. Se agradece lo que dijo”, sentenció.