El Estado Islámico volvió a amenazar al mundial de Rusia ahora con la imagen de Cristiano Ronaldo

Como lo hizo anteriormente con la imagen de Lionel Messi, el Estado Islámico volvió a realizar amenazas contra la Copa del Mundo que se disputará en Rusia en 2018 y esta vez, utilizó la imagen del astro del Real Madrid y de la selección de Portugal, Cristiano Ronaldo.

En la imagen, que fue distribuida en la cuenta de Twitter de Site Intel Group -que había revelado las imágenes anteriores- se muestra a un golpeado y arrodillado Cristiano Ronaldo, delante de un yihadista que sostiene un cuchillo.

El mensaje de la propaganda dice “nuestras palabras son lo que ven, no lo que escuchan. Asi que esperen. Nosotros también estamos esperando”.

