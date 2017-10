Blanco y Negro denunciará a Polic y Osses defendió al cuerpo arbitral

El abogado de Blanco y Negro, Jorge Carrasco, anunció que la concesionaria de Colo Colo denunciará a Patricio Polic, cuarto árbitro en el pleito del sábado ante Deportes Temuco, por contravenir las normas de la ética y el fair play.

Es más, el ente que preside Ánibal Mosa espera que Polic, que este año se retira del arbitraje profesional, sea sancionado con 50 partidos.

“Queremos que se le sancione, de acuerdo a lo que establece el artículo 60 del código de penalidades. Estamos solicitando, en virtud de la gravedad de los hechos, que se le aplique la máxima sanción, aunque eso lo determinará el Tribunal. Pero son 50 partidos”, expresó Carrasco en diálogo con Cooperativa.

“Contraviene las normas de la ética y el fair play. Recuerden que los árbitros y los asistentes puede ser metidos en un tribunal de disciplina. Esto no es una situación para dejar pasar. Para nosotros no es fácil. No es correcto que el encargado de que se cumplan las reglas dentro del campo del juego tenga conductas como éstas”, agregó.

Respecto a los motivos que llevaron a presentar este denuncia, el profesional indicó que “a la luz de lo que hablamos con el cuerpo técnico, los jugadores y las imágenes que tenemos, existió, efectivamente, una amenaza por parte del cuarto árbitro, señor Patricio Polic. En un momento, se acercó a Guede en el momento de la segunda amarilla de Berríos, y le señaló el hecho de ir a pelear afuera”.

“Y respecto a Esteban Paredes, en el momento en que se amonesta a Opazo erradamente, se produce el reclamo de la banca, el cuerpo técnico y de Esteban. Polic amenaza al jugador que lo va a expulsar en términos que no corresponden a la autoridad del árbitro”, complementó.

Por otro lado, el presidente de la Comisión de Arbitros de la ANFP, Enrique Osses, salió en defensa del cuerpo arbitral del choque entre el ‘Cacique’ y el ‘Pije’. “La instrucción que damos es que no es solo un árbitro, es un equipo arbitral, y trabajamos mucho en la semana en fomentar el trabajo de un equipo. Por lo tanto, más que centrarme en si un árbitro asistente o un cuarto árbitro dio determinadas situaciones, me gustaría centrarme en que las situaciones importantes del partido fueron resueltas correctamente. Es lo esencial”, dijo a la citada emisora.

“La instrucción es indicarle absolutamente todo lo que deben indicar y el árbitro verá si corresponde asumir o considerar lo que uno de sus asistentes les dice. El reclamo de Blanco y Negro no ha lugar y estamos conformes con las determinaciones importantes del partido, fueron resueltas correctamente”, sentenció.