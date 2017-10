Esteban Paredes: “El informe me parece una vergüenza”

El delantero y capitán de Colo Colo, Esteban Paredes, se refirió al episodio del fin de semana, donde el árbitro del encuentro del Cacique frente a Deportess Temuco, César Deischler, lo expulsó y acusó de haberlo insultado, tras ser informado del hecho por el cuarto árbitro, Patricio Polic.

En su informe, además, el réferi consignó cada una de las groserías de las que fue informado por Polic, quien se transformó en el blanco de las críticas del delantero colocolino.

En conversación con La Tercera, Paredes dijo que “el informe me parece una vergüenza” y que “jamás insulté al árbitro”.

Esteban Paredes sostuvo que al momento del cobro del penal favorable a Temuco, reclamó que la tarjeta roja fue para Óscar Opazo, cuando quien había cometido la falta había sido Matías Zaldivia. “Ahí es cuando viene el señor Polic y me dice, ‘anda a sentarte o si no te voy a expulsar’”.

Además Paredes aseguró que el primer asistente estaba a 20 o 30 metros del hecho, en consecuencia que en el informe, el árbitro consignó que también fue informado por él de los supuestos insultos.

“Jamás insulté a Deischler, jamás le dije ninguna grosería. En otras ocasiones cuando me han expulsado sí le he reconocido al Tribunal de Disciplina que dije algo grosero. Si mal no recuerdo, el año pasado a Roberto Tobar le dije algo grosero y lo reconocí sin ningún problema”.

El capitán albo, también reiteró la acusación de que el cuarto árbitro, Patricio Polic lo amenazó. “Le digo, ‘estuviste influenciando todo el partido’ y me decía ‘pero dímelo a mí, te voy a echar cagando’”.

Tras su expulsión Paredes dijo que fue el preparador físico de Colo Colo, Octavio Manera, quien le dijo de todo al árbireo. “A lo mejor se confundió con él”.

“Me parecería muy raro que me dieran las cuatro fechas que quedan. No hay imágenes donde yo salga diciéndole al profe groserías o todo lo que dice el informe. Tango claro que es la palabra de ellos contra la mía” dijo el capitán albo.