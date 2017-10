Diego Maradona critica a Sampaoli: "A mí los vendehúmos nunca me gustaron"

El astro Diego Armando Maradona lanzó nuevos dardos hacia el actual seleccionador de Argentina, Jorge Sampaoli, calificándolo de “vendehumo” y criticando el criterio a utilizar a la hora de confeccionar las nóminas del combinado.

En diálogo con el diario Clarín, el campeón del mundo en México 1986 no tuvo miramientos en criticar al estratega de la ‘albiceleste’ y ex seleccionador de Chile. "A mí los vendehúmos nunca me gustaron. No me olvido que estaba en Croacia viendo la final de la Copa Davis y me llamó Sampaoli para que hagamos un proyecto juntos en Sevilla", expresó.

"Cuando lo llamaron de la selección se olvidó hasta del nombre de mi vieja. Y con gente que es falsa, mediocre y cree ser más grande de lo que es, no andaría jamás de acuerdo", agregó con dureza quien entrenó a Argentina en el Mundial de Sudáfrica 2010.

Por otro lado, Maradona también tuvo reparos a la hora de comentar las nominaciones del casildense, principalmente por dejar al margen a los atacantes Sergio Agüero y Gonzalo Higuaín.

"Llamó a Icardi desgarrado, o con un tirón, teniendo al Pipa (Higuaín), que siempre hizo goles. Sí, también erró. Pero estaba ahí. No puede dejar afuera en la primera lista al Kun (Sergio) Agüero y llamar a ‘Pata de lana’", dijo.

Además, el ex futbolista de 57 años se dio el tiempo para criticar con fuerza al presidente de la AFA, Claudio Tapia. “A mí me prometió una cosa y está haciendo otra. El mejor dirigente que tenemos se llama (Daniel) Angelici. Y yo, hoy sí, lo llamaría a (Marcelo) Tinelli".

"Tinelli puede resolver los problemas que tiene la AFA. Hoy la AFA es menos corrupta de lo que era. Pero no le puede pagar a un técnico de selección cuatro millones y medio de dólares. Le debemos hasta al carnicero y le pagamos eso a un técnico que no nos garantiza que nos va a sacar campeones del mundo? Y encima lleva a catorce tipos... Hay que hacer una concentración nueva en Ezeiza", sentenció.