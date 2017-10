Dirigentes del Frente Amplio y los dichos del alcalde Jadue: "Ha demostrado su pequeñez"

Dirigentes del Frente Amplio lamentaron los dichos del alcalde de Recoleta, el militante comunista Daniel Jadue, quien acusó al pacto de actuar como una "mafia" al responder por las críticas a la Nueva Mayoría.

Uno de los primeros en responder fue el presidente de RD, Rodrigo Echecopar, quien afirmó que "tengo enorme respeto por el PC y el año pasado Revolución Democratica apoyó la reelección de Jadue, pero hoy el alcalde ha demostrado su pequeñez".

En la misma línea, el diputado y referente del Movimiento Autonomista, Gabriel Boric, afirmó que "yo al menos valoro profundamente su pega en Recoleta que ha traspasado fronteras comunales".

Otro dirigente que se refirió a los dichos del edil fue el ex precandidato presidencial Alberto Mayol. El sociólogo y actual candidato a diputado por el Distrito 10, quien fue aludido por Jadue por el episodio de los audios de WhatsApp.

"El juego de descalificaciones genéricas no aporta nada en estos procesos. Son cosas que no vienen al caso en un momento como este. Él no está informado de los acontecimientos, la descripción que hace es incorrecta", expresó a Emol.