Jorge Valdivia: "La sanción a Paredes la recibimos de una manera lamentable"

Jorge Valdivia, mediocampista de Colo Colo, lamentó la sensible baja de Esteban Paredes para los próximos dos partidos, luego que el Tribunal de Disciplina castigara al experimentado delantero por su expulsión en el duelo ante Deportes Temuco.

En rueda de prensa, el 'Mago' se refirió a la sanción para el goleador: "Era algo bien probable que se le castigara y lo recibimos de una manera lamentable, llevándolo al campo de juego, porque perdemos a nuestro hombre de referencia (en ataque) y el capitán del equipo", expresó.

"Es una baja importantísima para todos nosotros, pero asumiendo la ausencia de Esteban debemos buscar variantes para reemplazarlo en el partido del domingo", añadió.

Además, el ex Palmeiras y Al Wahda prefiere ahora dejar a un lado las polémicas y enfocarse en lo que será el cruce con Unión Española, clave en la lucha por el título del Torneo de Transición.

"Tenemos que dedicarnos a jugar solamente. Prefiero dedicarme a entrenar y mejor no preocuparme si hay persecución o no. Ya dimos la vuelta de lo que pasó en Temuco. Esperamos que no se repita y solo hay que trabajar para ganar el partido”, aseguró.

Respecto al pleito de este domingo con los pupilos de Martín Palermo, el '10' del 'Cacique' indicó que "va a ser un bonito desafío y esperamos romper la buena defensa que tiene Unión. Estamos trabajando para poder ganar. Poco importan los antecedentes antes del partido del domingo. Somos 11 contra 11 y todo se definirá por detalles”.

Por último, Valdivia se refirió a los dichos del golero de Universidad de Chile Johnny Herrera, quien dijo que Colo Colo “hacía manotazos de ahogado”.

“No comparto las declaraciones de Jhonny, acá no estamos ahogados. Hay muchos equipos que reclaman y no dicen nada”, sentenció.