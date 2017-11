La Volpe se candidatea: “Me pone contento que me hayan considerado para dirigir a Chile”

09:09 El entrenador argentino, ex seleccionador de México, dijo haber tenido conversaciones "superficiales" para llegar a la banca de la Roja.

El DT argentino, Ricardo La Volpe, se refirió en entrevista con El Mercurio a sus posibilidades de dirigir a la selección chilena y reconoció conversaciones “superficiales” por el tema.

“Lamentablemente no clasificó a Rusia, pero tiene muy buenos jugadores, muy buena camada”, dijo el DT que dirigió a la selección de México en Alemania 2006, donde llegó a octavos de final y fue eliminado por Argentina.

Sobre sus opciones reales de llegar a la banca de la selección chilena, el entrenador, dijo tener experiencia tras su paso por México, trayectoria a la que suma sus pasos por Vélez Sarsfield y Boca Juniors. “Me pone bien, me pone contento que me haya contactado y ser considerado para dirigir a Chile. Dios quiera que se me dé”.

La Volpe además se refirió al tema disciplinario y dijo que “el técnico debe tener una psicología de hablar continuamente con los jugadores, pero no sólo yo. También el preparados físico. Cuando se buscan objetivos, la responsabilidad es de todos”.