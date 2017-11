Guede tras sanciones: “A nosotros nadie nos cree nada”

El entrenador de Colo Colo, Pablo Guede, aseguró que el plantel albo está preparado para enfrentar este domingo al líder Unión Española, en duelo clave en la lucha por el título del Transición, y evitó profundizar sobre la polémica en Temuco con Patricio Polic al afirmar que “a nosotros no nos cree nadie”.

De cara al pleito con los pupilos de Martín Palermo, en el Monumental, el estratega de origen argentino declaró en rueda de prensa que “estamos bien, tratando de componer el equipo para un partido dificilísimo, duro. Los dos equipos saben lo que se están jugando. Será un partido duro, muy disputado”.

“Estamos preparados para todo lo que nos puede poner la Unión Española en lo defensivo y ofensivo. Creo que va a ser un partido más disputado en la mitad de la cancha. El que gane la mitad de la cancha ganará el partido”, agregó.

Consultado por las sensibles bajas que tendrá para el choque con los hispanos, como el delantero Esteban Paredes y el defensor Matías Zaldivia, el ex DT de Palestino dijo que “espero que no se resienta nada el equipo. Eso lo dirá el resultado. Es un lindo desafío. Por suerte tenemos recuperados a (Nicolás) Orellana y (Luis) Salas. Venimos acostumbrados a que en momentos puntuales nos falten jugadores importantes”.

Respecto a la ausencia de Paredes, Guede indicó que “él es nuestro goleador. Es decisivo. Los otros atacantes son más de correr, de ir para adelante. No tanto de recogerse. Pero nosotros estamos bien futbolísticamente. Tenemos que seguir entrenando y jugando de la forma en que estamos jugando”.

El técnico del elenco popular también se refirió a la polémica que protagonizó tras el pitazo final en el Estadio ‘Germán Becker’. El árbitro César Deischler puso en su informe que “cuando la cuaterna arbitral iba ingresando al camarín, el señor Guede se acerca a nosotros de forma descontrolada y comienza a increpar a mi cuarto árbitro apuntándolo y gritando ‘provocaste a Paredes y me ofreciste combos cuando quieras y donde quieras’, luego se dirige a mí diciendo espero que lo pongas en el informe”.

Frente a esto, el trasandino -que el martes asistirá a defenderse al Tribunal de Disciplina- señaló que “yo me saqué cuando me agarraron y Polic me seguía provocando desde adentro. Después sí me arrepiento de haber empujado a Pato (Barahona). De eso sí me arrepiento”.

“¿Sabés cuántas veces me expulsaron de un banco de suplentes? Una vez y se equivocaron. Mi comportamiento habla por sí solo. A nosotros no nos cree nadie, entonces ¿para qué voy a hablar?”, sentenció.