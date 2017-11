Paulo Díaz contó que en Argentina lo escupieron por la eliminación de Chile del Mundial

El jugador chileno Paulo Díaz, una de las figuras del cuadro trasandino de San Lorenzo de Almagro, contó los malos ratos que ha vivido en el fútbol argentino, especialmente por la rivalidad que se generó entre ambas selecciones por las clasificatorias al Mundial de Rusia 2018.

En conversación con Fox Sports, el ex Palestino reveló que hinchas locales lo trataron muy mal tras un duelo que su equipo ante Temperley, sacándole en cara la eliminación de la Roja del proceso mundialista.

"Es parte del fútbol, lo que más me molestó fue que me escupieron. Las puteadas están en todos lados, en todas las canchas. En el día a día no pasa nada, tengo una relación normal y no hay rivalidad", expresó Díaz, bajándole el perfil a los hechos.