Jorge Araya: "Haciendo nuestro fútbol no hay equipo que pueda pararnos"

Jorge Araya, volante de contención de Colo Colo, anticipó el cruce de este domingo ante el líder Unión Española, en el Monumental por la fecha 12 del Transición, mostrando confianza en “hacer nuestro fútbol” para quedarse con los tres puntos.

En el reducto de Pedrero se verán las caras el puntero y uno de sus escoltas. El elenco que dirige Martín Palermo alcanzó el liderato exclusivo el pasado sábado al vencer por 4-2 a Deportes Iquique y aprovechar el traspié albo, ahora segundo, por 1-0 en su visita a Deportes Temuco.

De esta forma, el elenco que dirige Pablo Guede está en la obligación de sumar de a tres ante su gente para alcanzar nuevamente a los ‘hispanos’ en lo más alto de la clasificación.

De cara al choque en Macul, el formado en la tienda alba declaró en rueda de prensa que "ellos tienen buenos jugadores en el mediocampo. Contrarrestando eso podemos ganar el partido (…) Ellos se agrupan bien atrás, pero nosotros haciendo nuestro fútbol no hay equipo que pueda pararnos".

En cuanto al ánimo del plantel tras el duro traspié ante el ‘Pije’, Araya indicó que "yo veo al plantel muy bien y con ganas de ganar el partido. Nos preocupamos de nosotros, de hacer las cosas bien y ganar. Está peleado el campeonato, pero nosotros confiamos en nuestras condiciones".

Ante la posibilidad de tener minutos frente al cuadro de colonia, el jugador de 21 años señaló que "si me toca jugar lo voy a aprovechar al máximo como lo he hecho en estos partidos. Me siento preparado, soy formado en Colo Colo y sé con la presión que se viven estos partidos".

"Lo importante es que siempre hay presión en Colo-Colo y hay que salir campeón como sea- El profe (Guede) ha probado varias alternativas para suplir las bajas. Si me toca a mí voy a dejarlo todo", sentenció.