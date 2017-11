Mario Salas y los gritos en su contra: "La verdad es que no me afecta"

Mario Salas lo pasa mal en la UC. Hoy los cruzados volvieron a perder en el Transición y sumaron su sexta derrota en 10 partidos. Esta vez la caída fue por 2-0 ante San Luis de Quillota en San Carlos ed Apoquindo y la barra universitaria pidió con fuerza su salida tanto en el entretiempo como al fin del partido.

"Yo no me voy a cansar, no me voy a rendir. Voy a hacer todo lo posible para que al Católica gane el siguiente partido. Independiente de lo que pueda decir la gente o lo que pueda decir el medio", dijo el DT tras el partido.

Respecto a los gritos de los hinchas, comentó que "la verdad es que no me afecta. Siento que la gente tiene derecho a expresarse y es su forma de expresarse. Me parece una especie de catársis por lo que le está pasando la Católica".

Aun así dijo estar afectado por el mal momento del club pero reiteró que seguirá buscando fórmulas para revertir el mal momento. "Nos duele mucho la derrota, nos duele mucho perder. Pero tenemos que seguir".