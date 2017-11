Prensa inglesa habla de molestia de hinchas de Arsenal con Sánchez tras abrazo con ayudante de Guardiola

El diario sensacionalista The Sun, informó que los hinchas del Arsenal se molestaron con el delantero chileno, Alexis Sánchez, luego del fraternal abrazo que, una vez finalizado el partido con el Manchester City, le dio el tocopillano a su ex compañero y actual asistente de Josep Guardiola, el español Mikel Arteta.

por la Premier League, venciéndolo por 3-1. Sánchez, sin embargo, fue catalogado como uno de los mejores jugadores de los “gunners”.

Eso no bastó, para que según The Sun, los hinchas se molestaran con el chileno por el saludo a Arteta.

Ello, luego de que Sánchez estuvo a punto de emigrar a comienzos de la temporada al City, transacción que falló a última hora.

La prensa inglesa especula, que cuando se abra el mercado de pases de intertemporada, a comienzos de 2018, Sánchez podría dejar el Arsenal.

Big hug between Arteta and Sanchez as the Arsenal man heads for the changing room. pic.twitter.com/7jCvbPyToA