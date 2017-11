Rodrigo Echeverría: "Sería lindo jugar una final con Colo Colo en el Transición"

Rodrigo Echeverría, volante de Universidad de Chile, comentó este martes el dulce presente del cuadro azul en la recta final del Torneo de Transición, líder junto a Colo Colo y Uniíon Española, admitiendo que “sería muy lindo una final” con el ‘Cacique’.

El cuadro que dirige Ángel Guillermo Hoyos alcanzó la cima de la clasificación el pasado fin de semana al vencer por 1-0 a Santiago Wanderers, en Valparaíso. Llegó a 24 unidades y alcanzó en la tabla a los ‘hispanos’, que cayeron en el Estadio Monumental por 5-2 ante los albos.

Si el torneo hubiera culminado el fin de semana, Colo Colo y la ‘U’ hubieran jugado una definición por el título al presentar una mejor diferencia de gol que la escuadra adiestrada por Martín Palermo.

“Sería muy lindo jugar una final con Colo Colo, pero la idea es ir paso a paso y lograr los objetivos. Estamos viviendo unas semanas únicas, peleando la Copa Chile y en la definición del torneo. Estamos muy preparados”, expresó el ex Iberia y Everton en rueda de prensa.

Consultado, en tanto, por la final de la Copa Chile este sábado ante los ‘caturros’ en Concepción, el jugador de 22 años indicó en el CDA que “va a ser un partido difícil, en Valparaíso fue un partido complicado, que se disputó en la mitad de la cancha. Una final es un partido a parte y los dos equipos saldrán a ganar la final”.

“Si bien es cierto que no tenemos un juego vistoso, no nos han marcado entonces no creo que estemos haciendo las cosas mal. Estamos preparando la final para salir a ganarla”, añadió.

Por su parte, Echeverría valoró el aporte de Mauricio Pinilla al equipo. El ‘9’ es el goleador del elenco colegial en el campeonato con siete tantos. “Mauricio es súper apegado a nosotros, se entrega al 100% en el entrenamiento, es como si estuviese jugando y entrenando a la vez. Es un goleador, tiene jerarquía y el arco entre ceja y ceja. Sabemos que cuando tiene una pelota va a ser peligro para el rival”, dijo.

Por último, el ‘20’ del cuadro azul destacó la respuesta de la hinchada en los partidos del presente campeonato. La ‘U’ es hoy el equipo que más público lleva al estadio.

“La gente de la ‘U’ siempre ha sido así, haciendo una buena o mala campaña. El torneo se puso muy lindo, hay cuatro o cinco clubes con la oportunidad de ser campeón”, sentenció.