La viralizada respuesta de Cesc Fabregas a aficionada que le ofreció pasar una noche juntos

El volante español del Chelsea inglés, Cesc Fabregas respondió a una fanática que le ofreció pasar una noche junto a ella y el mensaje se ha viralizado rápidamente.

Por medio de Twitter, una fan del futbolista le escribió “sería increíble pasar una noche contigo… ¿qué te parece?”.

El futbolista, usando el mismo medio respondió “no gracias. Mi mujer está a millas de cualquier otra”.

No thank you. My wife is miles ahead of anyone ?? https://t.co/ykl1cQIbSD