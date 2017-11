Gerardo Martino y su posible llegada a la Roja: "No me cierro a ninguna opción"

El entrenador argentino Gerardo Martino no cerró la opción de dirigir la Roja, esto pese a que su prioriada es cumplir con el contrato en el Atlanta United de la MLS en Estados Unidos.

En entrevista con Cardinal Deportivo de Paraguay, el "Tata" expresó que "tengo un año de contrato y cuando uno empieza los vínculos lo hace pensando en cumplir, a veces no se da porque los resultados no se dan, pero siempre trato de cumplir".

El ex entrenador de Barcelona, quien también es apuntado como alternativa para ser DT de Paraguay y Estados Unidos, agregó que "soy una persona impredecible y no me cierro a ninguna opción, aunque por ahora quiero cumplir con mi contrato aquí. Los periodistas necesitan informar y cuando no hay información pasan estas cosas".

Desde la ANFP afirmaron que dentro del próximo mes definirían al reemplazante de Juan Antonio Pizzi en la banca de la selección chilena.