Pancho Saavedra tras costear pasajes de campeonas del mundo de Kung Fu: "Lo importante es dar una mano"

El conductor de Canal 13, Francisco Saavedra, cumplió con el ofrecimiento que realizó por redes sociales y, de acuerdo con información del diario La Cuarta, costeó los pasajes para que dos campeonas del mundo chilenas de Kung Fu, puedan viajar a Paraguay a revalidar su título.

El caso se conoció porque Ignacia Rivera, una de las deportistas (la otra es Camila Bravo), que se coronó como la mejor del mundo en Perú 2016 y Ecuador 2017, viralizó una imagen suya solicitando dinero en la calle para costear el viaje al certamen que se iniciará el 18 de noviembre.

"Apenas lo vi intenté ponerme en contacto con ella. No fue tan instantáneo, pero apenas tuve el teléfono de su madre la llamé. Ahí me contó que hicieron varias actividades para costear el viaje, pero no les dio", dijo Saavedra.

El conductor de Canal 13 dijo además que "ante eso y no soy un millonario, decidí apoyarla con los pasajes, porque una deportista así no debiera pasar por esto".

"Lo importante es dar una mano de forma desinteresada", dijo Saavedra.