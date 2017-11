Aníbal Mosa desmintió que Blanco y Negro esté interesado en Mario Salas

El presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, negó de plano este miércoles el interés de la concesionaria por el actual entrenador de Universidad Católica, Mario Salas, si es que Pablo Guede no continúa en el banco albo luego del Torneo de Transición.

Consultado por los rumores que vinculan al ‘Comandante’ con el ‘Cacique’, el máximo dirigente de la concesionaria alba declaró que “estoy sorprendido de que haya salido esta noticia, no tiene ninguna veracidad, ningún fundamento. Vi un diario que había conversaciones y un café. Quiero desmentirlo categóricamente”.

“Nadie ha conversado con Mario Salas o con cualquier otro técnico. Quiero descartarlo de plano. Nosotros tenemos un director técnico que se llama Pablo Guede, estamos enfocados en las tres finales que tenemos y no estamos conversando con nadie”, agregó en diálogo con Cooperativa.

Incluso, el empresario puertomontino se aventuró a decir que “con el respeto que le tengo a Mario Salas, con lo que me gusta su juego, no es el perfil que necesita Colo Colo hoy. El perfil del entrenador que necesita Colo Colo es el que tiene Pablo, con el trabajo día a día. Estamos contentos”.

En tanto, Mosa aclaró que recién finalizado el Transición se realizará una evaluación del trabajo del ex estratega de Palestino y San Lorenzo de Almagro. “Lo hemos dicho y él también. Es normal que cuando termine un proceso o un campeonato, uno se siente y vea las cosas buenas o malas, sigamos o no. Él tiene un tema personal que no ha podido ser campeón, él también hace una evaluación personal. Es completamente normal”, dijo.

Por último, el dirigente habló del castigo de una fecha que recibió Guede de parte del Tribunal de Disciplina por su descontrol hacia Patricio Polic, cuarto árbitro, al finalizar el duelo con Deportes Temuco.

“Lo de Pablo lo encontré injusto, porque él no agrede a nadie, no insulta a nadie. Si bien es cierto tuvo un momento de descontrol es porque lo toman. Pensé que lo de Pablo iba a quedar en una amonestación. Vamos a sortearlo de la mejor manera”, sentenció.