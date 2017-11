Ex tenista aseguró que fue 1° del mundo antes que Ríos: “Siempre destacan al Chino y no a mí”

El histórico ex tenista nacional, Luis Ayala, que entre otros logros alcanzó dos veces la final de Roland Garros, se quejó y aseguró que fue número uno del mundo mucho antes que Marcelo Ríos. “Nunca me lo han festejado en Chile”, dijo.

Ayala, en conversación con El Mercurio , aseguró que “lo que más me duele es que nunca me hayan reconocido como número uno del mundo. En 1959 gané el torneo de Roma, superando a Nicola Pietrangeli -que después me ganó la final de París-, a Roy Emerson y a Neale Fraser en la final y fui el primer sembrado en Roland Garros".

Además agregó que "nunca me lo han festejado en Chile. No es que tenga envidia, pero siempre destacan lo que hizo el 'Chino' Ríos y no a mí, que alcancé a ser dos semanas el número uno, hasta que perdí en Roland Garros y me bajaron. No es justo".

Finalmente el ex tenista radicado en Estados Unidos donde tiene una escuela de tenis destacó que “mi trayectoria tiene dos finales de Roland Garros, un título en dobles mixto y fui número uno del mundo. Es un récord y debe respetarse. No se trata de comparar, porque el tenis de antes es diferente al actual, con otro tipo de raquetas y de cuerdas, ahora se juega con mayor velocidad, más fuerza".